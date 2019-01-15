بعد نفوق نحو مليون سمكة في أستراليا.. السلطات تقرر ضخ الأكسجين في الأنهار والبحيرات

أعلنت السلطات الأسترالية عن خطط لضخ الأكسجين آلياً إلى البحيرات والأنهار.

جاء هذا القرار المفاجئ، في أعقاب العثور على ما يصل إلى مليون من الأسماك الميتة في نهر دارلينغ في ولاية نيو ساوث ويلز، جنوب شرقي البلاد.

وساهم انخفاض منسوب المياه وارتفاع الحرارة، بانتشار طحالب تحرم الأسماك من الأكسجين، وتفرز سموماً.

وأعلنت حكومة الولاية أيضاً أنه تم العثور على 1800 سمكة متعفنة أخرى في بحيرة هيوم في جنوب الولاية.

وقال وزير المياه الإقليمي بلير نيال إن 16 مهوية تعمل بالبطارية وضعت في عدة ممرات مائية متأثرة بالجفاف.

وقال للصحفيين "إنهم يقدمون مساعدات للإسعافات".

ويلقي الخبراء باللوم على ظروف موجات الحرارة في معظم أنحاء أستراليا، والجفاف والزهور الطحالية لتجويع المجاري المائية للأكسجين.

يجتمع خبراء المياه في كانبيرا لتحديد كيفية الاستجابة لأزمة المياه.

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نهر دارلينغ

ويعتبر دارلينغ النهر الرئيسي في أستراليا، وثالث أطول الأنهار بطول يبلغ 1472

من منبعه في شمال ويلز الجنوبية الجديدة حتى إلتقائه مع نهر مورايMurray River في وينتورث Wentworth في نيوساوث ويلز، وقد كان النهر مهدداً بيئياًُ وفي حالة كارثية بسبب الإفراط في استخدام مياهه والتلوث من المبيدات الحشرية وجفاف الجريان السطحي الذي طال أمده، وفي بعض السنوات كان النهر بالكاد يتدفق.