فيسبوك يعلن عن تنظيم مناقشات عامة حول مستقبل التكنولوجيا

أعلن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك يوم الثلاثاء 8 يناير/كانون الثاني عن خطته للعام الجديد وأهم القرارات التي عليه تنفيذها، وقال في رسالة على فيسبوك إنه سيستضيف سلسلة من المناقشات العامة عن مستقبل التكنولوجيا في المجتمع في إطار تحد شخصي هذا العام.

وقال زوكربرغ "سأتحدث كل بضعة أسابيع مع زعماء وخبراء وأناس من مجتمعنا في ميادين مختلفة وسأجرب صيغا متنوعة كي أجعلها مثيرة للاهتمام، وستكون جميعها متاحة للعامة من خلال صفحتي على فيسبوك وعلى تطبيق إنستغرام أو على وسائط أخرى".