"في المحكمة أغنيةٌ".. مغني راب فرنسي أمام القضاء بسبب أغنية دعا فيها لشنق البيض !

مثل أمام القضاء الفرنسي الأربعاء في باريس مغني راب غير معروف، هو نيك كونراد، أثار الجدل في سبتمبر/أيلول المنصرم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد طرحه أغنية مصورة بعنوان "أشنقوا البيض". الأغنية التي انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الإجتماعي فتحت الجدل من جديد حول ما يعرف في فرنسا بالعنصرية تجاه ذوي البشرة البيضاء. ويمثل مغني الراب الأسود البشرة أمام المحكمة بتهمة "التحريض المباشر لارتكاب هجمات على الحياة".
وصلت قضية نيك كونراد إلى السياسيين الفرنسيين حيث انتقدت كل الطبقة السياسة ما جاء في الأغنية وطلب وزير الداخلية السابق جيرار كولومب من موقع يوتوب حذفها لأنها تحرض على الكراهية.
كليب الأغنية "اشنقوا البيض" يصور نيك كونراد في شوارع باريس كما يظهر مغني الراب في أحد المقاطع وهو يحمل مسدسا ويشهره على رجل أبيض. وجاء وشملت كلمات الأغنية دعوات لقتل أصحاب البشرة البيضاء وأطفالهم. وورد في كلمات الأغنية المثيرة للجدل مايلي:
أدخل إلى دور الحضانة، واقتل الأطفال البيض، أمسكوهم بسرعة واشنقوا أولياءهم".
وفي حوار مع إحدى الصحف الفرنسية، حاول كونراد الدفاع عن أغنتين وقال إن الكلمات لا تحمل دلالة مباشرة وأنه لم يكن يقصد التحريض على قتل البيض. وأشاف كونراد إن أغنيته تحمل جانبا من التوعية فيما يتعلق بحياة السود ومعاناتهم في المجتمعات. وذهب المغني إلى أبعد من ذلك حين أكد انه كان يهدف من وراء هذه الأغنية إلى تعزيز فكرة التعايش بين مختلف الأقليات في المجتمع الفرنسي.
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