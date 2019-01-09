"في المحكمة أغنيةٌ".. مغني راب فرنسي أمام القضاء بسبب أغنية دعا فيها لشنق البيض !

مثل أمام القضاء الفرنسي الأربعاء في باريس مغني راب غير معروف، هو نيك كونراد، أثار الجدل في سبتمبر/أيلول المنصرم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد طرحه أغنية مصورة بعنوان "أشنقوا البيض". الأغنية التي انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الإجتماعي فتحت الجدل من جديد حول ما يعرف في فرنسا بالعنصرية تجاه ذوي البشرة البيضاء. ويمثل مغني الراب الأسود البشرة أمام المحكمة بتهمة "التحريض المباشر لارتكاب هجمات على الحياة".

وصلت قضية نيك كونراد إلى السياسيين الفرنسيين حيث انتقدت كل الطبقة السياسة ما جاء في الأغنية وطلب وزير الداخلية السابق جيرار كولومب من موقع يوتوب حذفها لأنها تحرض على الكراهية.