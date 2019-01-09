رئيس هيئة الترفيه السعودية يدعو المصارف للاجتماع لبحث تمويل مشاريع

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه على تويتر يوم الأربعاء إنه يدعو البنوك المحلية والأجنبية للاجتماع معه بخصوص تمويل مشاريع جديدة.

وتتولى الهيئة الإشراف على المناسبات الترفيهية في المملكة بما في ذلك تنظيم احتفالات العيد الوطني واستضافة سيرك دو سوليه في سبتمبر أيلول.

وتؤدي الهيئة دورا مهما في إدخال تغييرات في السعودية حيث يجري ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إصلاحات من أجل تحرير الاقتصاد من الاعتماد على الصادرات النفطية ودعما لانفتاح المجتمع.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

شاهد: صراصير "تغزو" مكة .... والسلطات الرسمية تستنفر

السفارة السعودية تنفي طلب تسليم الشابة رهف القنون في تايلاند

ابتداء من الأحد.. كل مطلقة في السعودية سيصلها خبر طلاقها عبر رسالة نصية قصيرة