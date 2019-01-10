بعد خمس سنوات من الصدارة إيرباص تتراجع أمام بوينغ في 2018

بعد خمس سنوات من احتلالها موقع الصدارة، أدى هبوط نصيب "إيرباص" من سوق الطائرات البالغة قيمتها 150 مليار دولار لأدنى مستوى في ست سنوات، إلى تراجعها أمام منافستها "بوينغ" خلال المنافسة المحتدمة بين عملاقي صناعة الطائرات، لكن الشركة الأوروبية قلصت الفجوة بينها وبين منافستها الأمريكية في تسليمات الطائرات.
وقالت "ايرباص" إنها حصلت على إجمالي طلبيات بلغ 747 طائرة بما يقل بنسبة 33 بالمئة عن 2017، في حين تغلبت عليها "بوينغ" للمرة الأولى منذ 2012 بتلقيها طلبيات لعدد 893 طائرة.
وعلى الرغم من أن "بوينغ" لم تحقق هدف تسليماتها للعام الماضي ورغم خفض "إيرباص" هدفها بسبب قيود على سلاسل الإمداد العالمية، فقد أدى الطلب القوي على طائرات الركاب لزيادة عدد التسليمات الإجمالية بنسبة ثمانية بالمئة في أسرع معدل له في ست سنوات.
ويسلط حجم الطلبيات الضوء على قرار "إيرباص" الإستحواذ على الفئة سي خفيفة الوزن من بومباردييه، والتي تتكبد خسائر وأصبحت تحمل إسم إيه220، مما أدى لتلقيها طلبيات لتسليم 135 طائرة قيمتها 12 مليار دولار بالأسعار المعلنة.
ودون تلك الدفعة، يبلغ نصيب "ايرباص" من السوق الرئيسية التي تتنافس فيها مع "بوينغ" 41 بالمئة في أدنى مستوى لها منذ 2009.
وقال مسؤولون في "إيرباص" إنها حققت المستهدف فيما يتعلق بمعدل إنتاج الطائرة إيه350 والبالغ عشر طائرات في الشهر.