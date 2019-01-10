بعد خمس سنوات من الصدارة إيرباص تتراجع أمام بوينغ في 2018

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بعد خمس سنوات من احتلالها موقع الصدارة، أدى هبوط نصيب "إيرباص" من سوق الطائرات البالغة قيمتها 150 مليار دولار لأدنى مستوى في ست سنوات، إلى تراجعها أمام منافستها "بوينغ" خلال المنافسة المحتدمة بين عملاقي صناعة الطائرات، لكن الشركة الأوروبية قلصت الفجوة بينها وبين منافستها الأمريكية في تسليمات الطائرات. وقالت "ايرباص" إنها حصلت على إجمالي طلبيات بلغ 747 طائرة بما يقل بنسبة 33 بالمئة عن 2017، في حين تغلبت عليها "بوينغ" للمرة الأولى منذ 2012 بتلقيها طلبيات لعدد 893 طائرة.