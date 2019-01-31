اختراق إلكتروني يستهدف شركة إيرباص الأوروبية

أعلنت شركة إيرباص الأوروبية في بيان صدر الأربعاء أنها رصدت اختراقا في النظام المعلوماتي للإدارة المسؤولة عن تصنيع الطائرات التجارية ما أدى للوصول بطريقة غير قانونية لقاعدة المعلومات.

وأكد البيان أن الاختراق لم يؤثر على العمليات التجارية لعملاق الطيران الأوروبي. وقالت الشركة إن الخبراء يقومون بدراسة معمقة في هذه الشأن ويبحثون عما إذا كان قد تم استهداف مع معلومات بعينها لكن ما تم تأكد منه بحسب إيرباص هو أنه قد تم الاطلاع على بعض المعلومات الشخصية المتعلقة ببعض موظفي الشركة في أوروبا.

وتعتبر هذه العملية ثاني اختراق يستهدف شركة كبرى في فرنسا في ظرف ثمان وأربعين ساعة بعد أن أعلنت شركة ألتران الفرنسية للتكنولوجيا عن تعرضها لمثل هذا الفعل.

وتوظف إيرباص نحو 130 ألف شخص عبر العالم وإضافة إلى إنتاج الطائرات المدنية، فإن الشركة تنشط في مجال صناعة الطيران الدفاعي أيضا وقد حققت رقم مبيعات قدر بنحو 59 مليار يورو عام 2017.