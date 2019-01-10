تركيا ستبدأ عملية في شرق الفرات بسوريا إذا توقف الانسحاب الأمريكي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس إن العملية العسكرية ضد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعهدت تركيا بتنفيذها في شمال سوريا، لا تتوقف على انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة. وأن أتقرة ستبدأ عملية في شرق الفرات إذا توقف الانسحاب الأمريكي.

وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة (إن.تي.في) التلفزيونية أن من غير الواقعي توقع أن تسحب الولايات المتحدة كل الأسلحة التي أعطتها لحليفتها وحدات حماية الشعب الكردية، والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.

صواريخ باتريوت

وقال إن تركيا قد تشتري صواريخ باتريوت من أمريكا في المستقبل إذا كانت الشروط مناسبة، لكن ذلك سيكون مستحيلا إذا أجبرت واشنطن أنقرة على التخلي عن شراء منظومة إس-400 التي اتفقت على شرائها من روسيا.

وقال جاويش أوغلو في لقاء مع قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية إن بلاده لن تقبل إملاءات أمريكية بشأن شراء منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا.

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