سجال على تويتر.. بعد تهديد ترامب لتركيا أنقرة تدعو واشنطن لاحترام شراكتهما

قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن تركيا تتوقع احترام الولايات المتحدة شراكتهما الاستراتيجية بعد ان قال الرئيس دونالد ترامب على تويتر "تركيا ستدمر اقتصاديا إذا ضربت الأكراد".

وقال المتحدث ابراهيم كالين على تويتر ردا على تغريدة ترامب "السيد دونالد ترامب إن الإرهابيين لا يمكن أن يكون حلفاء وشركاء. إن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة أن تحترم شراكتنا الاستراتيجية ولا تريد لهده الشراكة قد تتأثر بالدعاية الإرهابية. لا فرق بين داعش وحزب العمال الكردستاني و حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدة حماية الشعب. ونحن سنواصل قتال كل هؤلاء" على حد تعبير المسؤول التركي.

وكان الرئيس الأمريكي قد غرد الأحد متوعدا تركيا بقوله: لقد بدأنا في الانسحاب من سوريا فيما نستمر بنفس الوقت في ضرب آخر معاقل داعش وبقوة ومن كل الجهات. نحن سندمر تركيا اقتصاديا إذا ضربت الأكراد. وتعهد ترامب في تغريدته بخلق منطقة عازلة بمسافة 20 ميلا وجعا الأكراد لعدم استفزاز أنقرة. ورأى الرئيس الأمريكي أن موسكو وطهران ودمشق كانوا المستفيد الأكبر من سياسة واشنطن في تدمير داعش في سوريا وقال إن الولايات المتحدة ستستفيد أيضا من إعادة جنودها إلى الوطن. داعيا إلى وقف ما أسماها الحروب التي بلا نهاية على حد تعبيره.