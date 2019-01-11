مرارة اللجوء وقسوة الطبيعة.. 11 ألف طفل سوري في إدلب يواجهون البرد والمطر

خيام مدمرة، وحل يغطي الأرجاء، أطفال يلعبون في برك من مياه الأمطار، التي ما انفكت تزيد من معاناة اللاجئين السوريين سواء داخل بلدهم، أو حتى في دول الجوار. هي مناظر باتت معتادة، منذ بداية سنوات نزوحهم عن بيوتهم،

فمياه الأمطار في إدلب، أغرقت مخيمات النازحين، تاركة أسرا تعيش ظروفا سيئة، ومعرضة حياة 11 ألف طفل للخطر.