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رياضة

اتفاق بين روسيا والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن تسليم البيانات من مختبر موسكو

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بقلم:  Leila Guiri  رويترز 
اتفاق بين روسيا والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن تسليم البيانات من مختبر موسكو
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أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الأربعاء أن روسيا والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) توصلتا إلى تفاهم بشأن تسليم بيانات من مختبرموسكو.

ووصل وفد من الوكالة العالمية إلى موسكو للحصول على البيانات من المختبر بعدما غادر روسيا خالي الوفاض الشهر الماضي.

من جانبه قال فاليري غازاييف، نائب رئيس اللجنة الرياضية لمجلس دوما: "اليوم، ستحصل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على جميع الوثائق الضرورية، وهذا يشير إلى أننا لا نخفي أي شيء، وفي حال ثبوت أن أحد الرياضيين تعاطى المنشطات سيتم استبعاده".

وكان يتعين على روسيا تسليم هذه البيانات إلى الوكالة العالمية بنهاية 2018 حتى تحتفظ الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" بترخيصها، لكن ذلك تعذر لعدم مطابقة معدات فريق تفتيش "وادا" للقانون الروسي، لكنه تم في وقت لاحق حل هذه المشكلة من قبل السلطات الروسية.

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