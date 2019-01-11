شاهد: لحظة الهجوم على نائب من اليمين المتطرف في ألمانيا

نشرت الشرطة الألمانية شريطا مصورا عن طريق جهازي فيديو مراقبة، يجسد اللحظة التي هاجمت فيها مجموعة من الأشخاص نائبا في البرلمان عن حزب البديل لأجل ألمانيا الشعبوي بداية الأسبوع الحالي، وجاء بث الشريط في وقت تواصل فيه الشرطة البحث عن المهاجمين.

وصُوّر الشريط عن طريق جهازي كاميرا ثبتا في ممر، عبر منه الزعيم المحلي لحزب البديل لأجل ألمانيا فرانك ماغنيتز يوم الأثنين من هذا الأسبوع.

ويظهر الشريط ثلاثة أشخاص تتبعوا ماغنيتز، ثم ضربه أحدهم على مستوى الرأس من الخلف، فسقط النائب أرضا، فيما لاذ الأشخاص الثلاثة بالفرار.

ويقول الحزب الذي ينتمي إليه ماغنيتز إن الهجوم نفذ بدافع سياسي، فيما قالت الشرطة إنها ما زالت تحقق في الأمر، دون أن تستثني أيا من الاحتمالات. وكان الحزب الشعبوي قد ادعى في البداية أن ماغنيتز تعرض للضرب بعصا خشبية، وأنه تعرض للركل أيضا، بعدما سقط أرضا.

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