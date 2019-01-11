أمريكا تستضيف في بولندا قمة دولية تركز على إيران في فبراير

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية في تقرير نشرته اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتزم استضافة قمة دولية تركز على الشرق الأوسط، وتحديدا إيران في الشهر المقبل في بولندا.

وفي مقابلة مع المحطة الإخبارية قال بومبيو إن القمة الدولية ستعقد يومي 13 و14 فبراير شباط في بولندا "للتركيز على الاستقرار في الشرق الأوسط والسلام والحرية والأمن في هذه المنطقة وهذا يشمل عنصرا مهما وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثيرا مزعزعا للاستقرار".