عاصفة ثلّجية تعزلُ قرىً وتشلّ حركةَ المواصلات في جنوب ألمانيا والنمسا

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ارتفع مستوى الثلوج فی جنوب ألمانيا والنمسا إلى أكثر من متر ونصف جراء العاصفة الثلجية التي تتعرض لها المنطقة منذ عدة أيام، ما أدى إلى إلغاء عدة رحلات جوية في البلدين، فيما أغلقت السلطات طرقاً وسككَ حديد بسبب خطر الانهيارات الثلجية، كما أغلقت عدداً من المدارس. ولم تتمكن فرق الإنقاذ في البلدين من الوصول إلى بعض المناطق في جبال الألب خلال الأيام الأخيرة، ما اضطّر السلطات إلى استخدام الجرافات من أجل فتح الطريق، لإيصال المواد الغذائية إلى سكان القرى التي عزلها تراكم الثلوج.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في ألمانيا تحذيرا، السبت، من سوء الأحوال الجوية في معظم أجزاء بافاريا وولاية بادن فيرتمبرغ الجنوبية المجاورة، مع استمرار تساقط الثلوج بكثافة. وأعلن مطار ميونيخ، إلغاء 120 رحلة جوية، فيما جرى تأجيل رحلات أخرى حتى يتم إزاحة الجليد من على مدارج المطار وإزالة الثلوج من فوق الطائرات.