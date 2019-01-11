وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى البحرين الجمعة مع بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. وكان في استقبال بومبيو بالمطار وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة والسفير الأمريكي لدى المنامة جاستن سيبيريل. واستقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بومبيو بعد ذلك.
بومبيو يصل المنامة ويجتمع مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة
وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية الجمعة إن التحالف بدأ عملية انسحاب من سوريا شابتها رسائل متضاربة من واشنطن.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا البالغ قوامها 2000 فرد جرى نشرهم هناك لدعم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.
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