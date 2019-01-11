بسبب "السترات الصفراء".. ماكرون يغيب عن منتدى دافوس الاقتصادي

قال مسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إن ماكرون لن يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام، وأرجع ذلك إلى ازدحام جدول أعماله بما في ذلك المناقشات التي بدأت ردا على احتجاجات "السترات الصفراء".
وقال المسؤول في قصر الإليزيه إن ماكرون سيعقد أيضا النسخة الثانية من منتدى مع رجال الأعمال في قصر فرساي في 21 يناير كانون الثاني تحت عنوان "اختر فرنسا".
للمزيد حول الموضوع
وفي وقت سابق هذا الأسبوع ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى منتدى دافوس في سويسرا، في الوقت الذي يصارع فيه خصوما سياسيين حول إغلاق الحكومة الاتحادية.
وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، أمس الخميس: "بسبب تعنت الديمقراطيين بشأن أمن الحدود والأهمية الكبرى للأمن بالنسبة لبلادنا، ألغي بكل احترامي رحلتي البالغة الأهمية إلى دافوس في سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي".
ويأتي ذلك بعد فشل مباحثات ترامب مع المشرعين الديمقراطيين الأربعاء الماضي بشأن رصد التمويل بحجم 5.7 مليار دولار لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك، الأمر الذي تشترطه الإدارة الأمريكية لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
والجدير أن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي, والذي يعقد في الفترة ما بين 22 و25 كانون الثاني/الجاري، اجتمع فيه نخبة من رجال السياسة والأعمال من مختلف دول العالم للتباحث حول قضايا سياسية واقتصادية.