ترامب لا يعلم إن كان مانافورت أطلع روسياً على بيانات حملته الانتخابية

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعرف ما إذا كان بول مانافورت رئيس حملته الرئاسية السابق لانتخابات 2016 أطلع شريك أعمال له يقول المدعون إنه على صلة بالمخابرات الروسية على بيانات الحملة.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض "لا.. لا أعرف شيئا عن ذلك".

وينتظر مانافورت صدور حكم عليه بعد إقراره بالذنب في التآمر ضد الولايات المتحدة وموافقته على التعاون مع تحقيق يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في مزاعم تدخل روسيا في اقتراع 2016 وتواطؤها المحتمل مع حملة ترامب.

لكن ممثلي الادعاء الأمريكيين يتهمون مانافورت منذ ذلك الحين بالكذب على المحققين، مما يعقد مساعيه للحصول على حكم مخفف نظير تعاونه.

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وكشف محامو مانافورت يوم الثلاثاء دون قصد عن اتهامات مولر لموكلهم في وثيقة تشمل مزاعم مفصلة عن إطلاع مانافورت شريكه الروسي السابق قسطنطين كيليمنيك على بيانات التصويت وغيرها من المعلومات.

ووجه فريق مولر لكيليمنيك كذلك تهمة التآمر لعرقلة العدالة.

ونفى ترامب مرارا أي تواطؤ مع روسيا وانتقد تحقيق مولر ووصفه بأنه "حملة اضطهاد". وتنفي موسكو تدخلها في الانتخابات.

وسئل ترامب عما إذا كان يريد الإعلان عن التقرير النهائي للمحقق الخاص فقال للصحفيين "لا يوجد تواطؤ على الإطلاق- سنرى".