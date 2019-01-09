ترامب يغرد: الاجتماع مع قادة الكونغرس الديمقراطيين مضيعة للوقت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن اجتماعه مع قادة الكونغرس الديمقراطيين الراغبين في إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة كان "مضيعة للوقت تماما".

وشدد ترامب إن من حقه إعلان الطوارئ على المستوى الوطني إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن تشريع للتمويل الحكومي يتضمن تخصيص أموال لتشييد جدار على الحدود الجنوبية لكن الديمقراطيين يعتزمون اختبار عزم الجمهوريين بشأن القضية.

وأضاف في تعليق على تويتر "سألت عما سيحدث في غضون 30 يوما إذا أحدثت أنا إنفراجة سريعة للأمور.. هل ستوافقون على تشريع لأمن الحدود يتضمن بناء جدار أو سياج حديدي ؟ ردت نانسي بالرفض، فقلت لهم مع السلامة، لا فائدة".

وفي اليوم التاسع عشر للإغلاق الجزئي للحكومة بسبب الخلافات على الجدار، أبلغ ترامب صحفيين في البيت الأبيض بأنه قد يضطر للجوء إلى "طريقة مختلفة" للمضي قدما في بناء الجدار الذي وعد به منذ فترة طويلة إذا لم يعمل الجمهوريون والديمقراطيون معا لحل الخلاف بشأن التمويل.

لكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزملاءها الديمقراطيين يعتزمون طرح مشروع قرار لإعادة الفتح الفوري لوزارة الخزانة ولجنة الأوراق المالية والبورصات وعدة وكالات أخرى أغلقت جزئيا منذ 22 ديسمبر كانون الأول.

ويريد الديمقراطيون إجبار الجمهوريين على الاختيار بين تمويل دائرة الإيرادات الداخلية بوزارة الخزانة، في وقت تستعد فيه لرد أموال ضرائب إلى ملايين الأمريكيين، والتصويت على استمرار إغلاقها جزئيا.

وفي تحرك مضاد قالت إدارة ترامب يوم الثلاثاء إنه حتى من دون دفعة جديدة من التمويل فإن دائرة الإيرادات الداخلية ستتمكن بطريقة ما من إرسال شيكات بأموال الضرائب المستردة.

وفي البيت الأبيض أشار ترامب إلى أنه لم يعلن الطوارئ أثناء خطابه الذي ألقاه مساء الثلاثاء ونقله التلفزيون لأنه اعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس.

وقال ترامب "لأني أعتقد أننا لا بد أن نتوصل لاتفاق. لكن إذا لم يحدث قد أسلك هذا الطريق. أملك الحق المطلق في إعلان الطوارئ على المستوى الوطني إن أردت".

وفي الخطاب الذي بث على التلفزيون الوطني مساء الثلاثاء حث ترامب الكونغرس على منحه 5.7 مليار دولار هذا العام لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، لكن لم يعلن حالة الطوارئ الوطنية التي تخول له تمويل الجدار بمعزل عن الكونغرس.

وقال ترامب متسائلا "ما هو حجم الدماء الأمريكية الأخرى التي ستراق قبل أن ينجز الكونغرس هذه المهمة؟".

موقف مجلس الشيوخ

وافتتح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل جلسة المجلس يوم الأربعاء بمهاجمة الديمقراطيين لعدم دعمهم مطلب ترامب بتمويل الجدار.

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لكن زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر قال إن خطاب ترامب مجرد إعادة صياغة لحجج مزيفة وإحصائيات مضللة.

مجلس النواب يحاول إنهاء الإغلاق

في وقت لاحق هذا الأسبوع تعتزم بيلوسي فرض عمليات تصويت تستهدف توفير الأموال لتشغيل وزارات مثل الأمن الداخلي والعدل والخارجية والزراعة والتجارة والعمل.

وباستخدام الأغلبية الديمقراطية لتمرير هذه المشاريع عبر مجلس النواب تأمل بيلوسي في أن يدعمها ما يكفي من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وينبذوا مساعي ترامب لبناء الجدار.

وتأتي المناورة السياسية في ظل تصاعد الانتقادات العامة بسبب تعليق بعض أنشطة الحكومة الأمر الذي أدى إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين.

وألزم موظفون "ضروريون" برفع تقارير إلى أماكن عملهم لكن مع عدم تقاضي رواتب في الوقت الراهن.

وفيما يواصل الديمقراطيون في مجلس النواب تحركاتهم، وصل ترامب إلى مبنى الكونغرس يوم الأربعاء لحضور اجتماع غداء مغلق مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

ترامب واجتماع غداء مغلق في الكونغرس

وقال لدى وصوله إلى مبنى الكونغرس إن الدعم بين المشرعين الجمهوريين "لم يتزعزع" لموقفه الصارم بشأن تمويل بناء الجدار.

وفي وقت لاحق يوم الأربعاء سيستضيف ترامب قيادات الكونغرس من الحزبين ليرى إن كان بوسعه الخروج من المأزق. وسيسافر يوم الخميس إلى الحدود لتسليط الضوء على أزمة الهجرة التي تريد قاعدة أنصاره من المحافظين أن يتصدى لها.

وفي ظل التوتر السائد بشأن طلب ترامب مبلغ 5.7 مليار دولار لهذا العام فحسب لبناء الجدار، تزداد الشكوك في نجاح خطة بيلوسي في إجبار مجلس الشيوخ على التحرك.

ولم يتزحزح مكونيل عن موقفه المتشدد الرافض لعرض أي مشروع قانون لتمويل الحكومة لم يحصل على دعم ترامب حتى في ظل دعوة بعض الأعضاء المعتدلين من زملائه لإنهاء الأزمة.

وقال مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض يوم الأربعاء إن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطلبون منه رفض أربعة مشروعات قوانين بشأن الإنفاق، في حالة تقديمها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أمن الحدود.

وذكر المكتب في بيان أن "الموافقة على مشروعات القوانين الأربعة تلك دون التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة الحدود غير مقبول".

وهذا هو اليوم التاسع عشر منذ بدء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية بسبب عدم الموافقة على طلب الرئيس الأمريكي الخاص بتمويل بناء جدار على طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.