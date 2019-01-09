الحكم بسجن وزير إسرائيلي سابق 11 عاما بعد اعترافه بالتجسس لحساب إيران

وكانت السلطات قد وجهت الإتهام في يونيو حزيران 2018 إلى غونين سيغيف، وزير الطاقة الإسرائيلي السابق من عام 1995 حتى عام 1996.

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية ، إن وزيرا سابقا إعترف يوم الأربعاء 9 يناير/كانون الثاني بالتجسس لصالح إيران، وأصدرت المحكمة حكما يقضي بسجنه 11 عاما.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" في ذلك الحين إن المخابرات الإيرانية جندته أثناء إقامته في نيجيريا، مشيرا إلى أن المحققين توصلوا إلى أن سيغيف تواصل مع مسؤولين في السفارة الإيرانية في نيجيريا في 2012 وزار إيران مرتين للاجتماع مع من جندوه.

وأضاف "شين بيت" أن سيغيف والذي اعتقل في مايو/ أيار أثناء زيارة إلى غينيا الاستوائية وتم ترحيله حينها إلى إسرائيل، حصل على نظام اتصال مشفر من عملاء إيرانيين وزود إيران "بمعلومات تتعلق بقطاع الطاقة، ومواقع أمنية في إسرائيل ومسؤولين في مؤسسات سياسية وأمنية".

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وتعد إسرائيل ومنذ فترة طويلة أنها في حرب خفية مع إيران التي تدعم مسلحين إسلاميين في قطاع غزة ولبنان، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء عمليات تخريب واغتيال علماء مشاركين في برنامج طهران النووي.

ولم تصدق المحكمة رسميا حتى الآن على عقوبة السجن التي اتفق عليها الادعاء مع سيغيف، وهو طبيب سُجن عام 2004 بعد إدانته بمحاولة تهريب أقراص اكستاسي "أقراص النشوة" إلى إسرائيل. وترك إسرائيل عام 2007 بعد إطلاق سراحه.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من إيران على بيان وزارة العدل الإسرائيلية.