نائبة ديمقراطية أمريكية شاركت في حرب العراق تعلن ترشحها للرئاسة في 2020

قالت النائبة الديمقراطية الأمريكية تولسي غابارد في تصريحات بثتها محطة (سي.إن.إن) يوم الجمعة إنها سترشح نفسها للرئاسة في 2020.

وقالت غابارد التي شاركت في حرب العراق في مقابلة مع (سي.إن.إن) سيتم بثها يوم السبت "قررت الترشح وسأصدر بيانا رسميا خلال الأسبوع المقبل".

وكانت السناتور الديمقراطية الأمريكية إليزابيث وارن قد أعلنت في 31 ديسمبر كانون الأول تشكيل لجنة لبحث فرص ترشحها في انتخابات الرئاسة التي تجري في نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وقالت غابارد (37 عاما) إن التركيز الرئيسي لحملتها الانتخابية سيكون على "قضية الحرب والسلام". ولم يرد مكتبها على طلب للتعليق.

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