سوريا: طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على محيط العاصمة دمشق

قالت الوكالة العربية السورية إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ باتجاه محيط دمشق يوم الجمعة وإن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظمها. وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري قوله "في تمام الساعة 23:15 قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه أصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي".

ولم يعرف على الفور ما إذا كانت هذا الأهداف صواريخ أم طائرات. وأظهرت مقاطع مصورة وقوع انفجارات فوق المدينة.

وكانت قناة المنار التابعة لحزب الله قد قالت إن مدى الهجوم كان أكبر من الغارات السابقة حيث امتد من دمير في ضواحي شرق دمشق إلى الكسوة جنوب العاصمة وحتى قرية ديماس إلى غرب باتجاه الحدود مع لبنان.

أما المرصد السوري المعارض فقد أشار إلى أن الغارات استهدفت منطقة قرب المطار فيما ضربت الغارات الأخرى محيط الكسوة التي تضم مواقع ومخازن ذخيرة تابعة لقوات من حزب الله وإيران حلفاء النظام في دمشق.

هذه ولم يصدر من إسرائيل أي تعليق وهو ما دأبت عليه الدولة العبرية كلما شنت غارات على مواقع في سوريا. رغم أنها ضربت عشرات المواقع في سوريا قالت تل أبيب إنها مواقع تابعة لحزب الله وإيران.

وتعتبر هذه الغارات الأولى في هذه السنة منذ أن ضربت الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع قرب دمشق يوم عيد الميلاد الشهر الماضي. وقد قامت مقاتلات الدولة العبرية بقصف مخزن للسلاح ما أدى لجرح ثلاثة أشخاص وقد حلقت حينها تلك الطائرات فوق الأجزاء اللبنانية.

كما أفادت تقارير بأن طائرات مسيرة ومقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تحلق الجمعة أيضا فوق لبنان.