فرنسا: اتهامات بالتمييز الجنسي ضد حملة دعائية بمناسبة موسم التخفيضات

أثارت حملة دعائية بمناسبة موسم التخفيضات قام بها المركز التجاري مارك ارتور غلان بمدينة ليل في شمال فرنسا الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ما دفع بالمركز للإعتذار وإزالة اللافتة الإشهارية على الفور. المركز التجاري وبمناسبة موسم التخفيضات كتب في حملته "أربع كلمات فقط يمكن أن ترجع الإبتسامة للمرأة، أحبك والتخفيضات". هذه العبارة انتقدت بشكل واسع من طرف رواد مواقع التواصل الإجتماعي والجمعيات الناشطة في مجال حماية وترقية حقوق المرأة. واتهم المركز التجاري بالتمييز الجنسي. وللرد على حملة الانتقادات، فضل المركز قبل إزالة الملصق الإعلاني تفسير هذه الحملة الإشهارية بالفكاهة.

الإعلان الذي انتشر على لوحات الإعلانات في الشوارع المحيطة بهذا المركز التجاري، تم انتقاده بقوة على شبكة تويتر من خلال حساب #pépite sexiste.

ورد المركز التجاري لأول مرة يوم الخميس على هذه الانتقادات بقوله "حملة الدعاية كانت مجرد روح دعابة. وأضاف "نحن نأسف بصدق لأن هذه الرسالة تبدو مثيرة للتمييز الجنسي وهذه ليست نيتنا بأي حال من الأحوال ولتصحيح هذا الحرج سنزيل الحملة الدعائية على الفور".