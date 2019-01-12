شاهد: مجموعة بيض ومجوهرات فابرجيه النادرة في معرض القدس الجديدة في روسيا

يشتهر الفنان الروسي كارل فابرجيه بالبيض المرصع بالجواهر الذي صنعه لعائلة رومانوف الإمبراطورية في أوائل القرن العشرين. في ذلك الوقت كان فابرجيه صاحب أكبر شركة مجوهرات في روسيا وتعرض حاليا بعض أعماله المشهورة في متحف القدس الجديدة في شمال غرب موسكو.

يشمل العرض بيضة مصممة للاحتفال بالذكرى العاشرة لزواج نيكولاس الثاني وزوجته ألكسندرا فيودوروفنا في العام 1904. البيضة مصنوعة من الذهب والماس والمينا الملونة والمخمل والعاج.

في العرض كذلك بيضة إمبراطورية تساريفيتش الزرقاء التي صنعات في العام 1917 من الذهب والماس والكريستال الصخري والزجاج واليشم. بعض المعروضات لها تاريخ رائع.

وتقول أرينا غوندروفا من متحف القدس الجديدة إن هذه التحف كنز نادر وفابيرجيه اضطر إلى التغيير مع الزمن.

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بيض فابرجيه يقدر اليوم بالملايين. ففي العام 2007، تم بيع واحدة من المجموعة مقابل رقم قياسي بلغ 18.5 مليون دولار أمريكي.

اختصت شركة فابرجيه في صناعة الأدوات المنزلية كذلك بما في ذلك علب المجوهرات والسيجاروالفضيات مثل أدوات المائدة والمزهريات والأوعية والأكواب. وكان أغلب زبائناها من عائلات ملكية من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والسويد وعائلات غنية مثل روتشيلدز.

أما اليوم فيتم طلب منتجات فابرجيه من قبل هواة جمع العملات.

جمع المعرض بين التحف المعروضة في المتاحف الروسية والمتاحف الأجنبية الأخرى بما في ذلك متحف فابرجيه في بادن بادن في ألمانيا ومتحف الأرميتاج الحكومي في سان بطرسبرغ ومتحف الدولة التاريخي في موسكو.

وبالإضافة إلى المجوهرات والإكسسوارات، ضم المعرض أهم العناصر التي تميز المعالم الرئيسية في التاريخ. يستمر هذا المعرض النادر إلى غاية 24 مارس/ أذار 2019.