اختبر معلوماتك: هل يمكنك الكشف عن الإخفاقات الحقيقية في الحياة؟

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يعرض أحد المتاحف في السويد بعض أوجه الفشل التجارية الأكثر روعة في التاريخ البشري الغني بمحطات الإخفاقات. المتحف الواقع بطابق أحد المراكز الثقافية في بلدة هلسنجبورغ الساحلية يتكون من أعمال طبيب علم النفس الدكتور صامويل ويست البالغ من العمر 44 عاما من كاليفورنيا.