شاهد: لحظة وصول الفتاة السعودية رهف القنون الهاربة من أسرتها إلى مطار تورونتو في كندا

وصلت السبت الفتاة السعودية رهف القنون الهاربة من أسرتها، إلى مطار تورونتو في كندا قادمة من سيول بعد أن منحتها أوتاوا حق اللجوء. ومن على متن الطائرة التي كانت تقلها، نشرت رهف محمد القنون البالغة من العمر 18 عاما صورا لها داخل الطائرة وهي تحمل جواز سفرها السعودي مع وسم #بلد ثالث و#لقد فعلتها.