شاهد: عاصفة نورما في لبنان تزيد من معاناة اللاجئين في المخيمات العشوائية

اجتاحت العاصفة القوية نورما مناطق في لبنان في الثامن من يناير/ كانون الثاني ما عرّض حوالي 11 ألف لاجئ يعيشون في عشوائيات لمخاطر متعددة جراء البرد والفيضانات والثلوج. وألحقت العاصفة أضرارا كبيرة بـ 151 مخيما غير رسمي في جميع أنحاء البلاد، حيث إنهارت بعض الخيام وغمرت المياه أخرى. واضطرت بعض العائلات إلى التنقل إلى مخيمات غير رسمية أخرى. ولمواجهة هذه الأوضاع وزعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بطانيات وبعض تجهيزات الإيواء على اللاجئين الاكثر تضررا.