إعتقال اليساري الإيطالي باتيستي في بوليفيا وروما ترسل طائرة لاستلامه

وكتب فيليبي جي. مارتينز وهو من كبار مساعدي الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في مجال الشؤون الدولية تغريدة قال فيها "سيصل قريبا إلى البرازيل ومن هنا سينقل إلى إيطاليا لقضاء عقوبة السجن مدى الحياة".

قال مسؤول برازيلي إن رجل حرب العصابات اليساري الإيطالي السابق تشيزاري باتيستي المدان بالقتل في إيطاليا اعتقل في بوليفيا وسيتم ترحيله إلى بلاده.

ومنذ وقت طويل تلاحق إيطاليا باتيستي المدان بأربع جرائم قتل في سبعينيات القرن العشرين.

الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو هنأ وبارك اعتقال من وصفه "الإرهابي" وقال إن القصاص سينفذ في القاتل الإيطالي ومن على شاكلته". يشار إلى أن الرئيس البرازيلي السابق اليساري الاشتراكي لولا دا سيلفا كان أفرج عن باتسيتي ومنحه حق اللجوء في البرازيل إلى حين فرار المطلوب الأول في إيطاليا إلى بوليفيا.

وهرب باتيستي من السجن عام 1981 وعاش في فرنسا قبل أن يفر إلى البرازيل لتفادي ترحيله.

وقضى باتيستي سنوات لاجئا في البرازيل وكان يدعمه الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. لكن بولسونارو الذي تولى السلطة أول يناير كانون الثاني تعهد بإعادة باتيستي إلى إيطاليا. وأصدرت محكمة عليا برازيلية حكما باعتقاله في ديسمبر كانون الأول.

وأصدر ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي بيانا يوم الأحد شكر فيه الشرطة ومن شاركوا في اعتقال باتيستي.

وأضاف "أشكر الرئيس جايير بولسونارو والحكومة البرازيلية الجديدة من كل قلبي على المناخ السياسي المغاير".

وكتب السفير الإيطالي في البرازيل أنطونيو برنارديني تغريدة قال فيها "اعتقل باتيستي.. الديمقراطية أقوى من الإرهاب".