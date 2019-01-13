مصر تنوي إصدار سندات بالين الياباني بملياري دولار لسداد مديونية حكومية

قال مصدران حكوميان مطلعان لوكالة رويترز الإخبارية يوم الأحد إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع على أن توجَه الحصيلة لسداد ديون على الهيئة العامة للبترول.

كانت مصر جمعت في أبريل نيسان من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.

وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما أن أحمد كجوك نائب وزير المالية سافر اليابان الأسبوع الماضي ومن قبلها سنغافورة في جولة ترويجية ومعه بنك جيه.بي مورغان وسيلحق بهما وزير المالية محمد معيط هذا الأسبوع.

"سيتم الطرح بعد الجولة مباشرة دون الانتظار لعمل مناقصة لاختيار مديري الطرح".

ولم يرد وزير المالية ولا نائبه للسياسات المالية، على رسائل من رويترز واتصالات هاتفية طلبا للتعقيب.

واقترضت مصر بقوة من الخارج منذ أن بدأت برنامجا للإصلاح الاقتصادي مدعوما من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016.

وقال المصدر الثاني لرويترز "مصر ستطرح سندات ساموراي مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع... قيمة الطرح ستوجه لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول".

سندات ساموراي هي سندات مقومة بالين الياباني يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.

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كان معيط قال في ديسمبر كانون الأول الماضي إن بلاده تهدف لطرح ما لا يقل عن إصداري سندات بالعملة الأجنبية في الربع الأول من 2019.

تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.01 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب خلال العامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.