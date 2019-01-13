شاهد: إسرائيل تعثر على النفق السادس والأخير والأكبر لحزب الله وتعلن انتهاء "درع الشمال"

اعلنت إسرائيل صباح الاحد انتهاء عملية درع الشمال، كان الجيش الإسرائيلي بدأها في مطلع كانون الأول ديسمبر الماضي لتدمير أنفاق حزب الله في جنوب لبنان وتعبر الحدود الشمالية لإسرائيل.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بريغادير جنرال رونين مانيلس قال إن الجيش عثر بعد ظهر أمس السبت على النفق السادس لحزب الله وهو النفق الأكبر الذي يعبر من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل وقام الجيش بتدميره، وشدد المتحدث العسكري على أن العثور على النفق السادس والأخير والأكثر أهميه يقضي على تهديد حزب الله في استخدام الأنفاق نهائيا.