شاهد: مغني أفغاني نسخة طبق الأصل عن ترودو

شبه كبير بين أحد المشتركين في برنامج للمواهب في أفغانستان، مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، زاد من شعبيته في بلد تمزقه الحرب منذ عقود، وقد يكون صاحب الحظ للفوز باللقب.

عبد السلام مفتون، لطالما عمل "مطرب أفراح" كما يصطلح عليه بالعربية، أصوله من قرية في ولاية باداخشان الشمالية الشرقية، وهي قرية نائية، لم تخرج للعلن شخصية شهيرة من قبل، إلى أنها وضعت عبد السلام في الواجهة، بعد أن انتبه لهذا التشابه أحد أعضاء لجنة التحكيم.

وجه ذو شكل طويل بعض الشيء، شعره بني داكن، وعيناه ملونتان، تماما كما ترودو، يأمل أن بأن تكون هذه المقارنة مع أكثر الزعماء جاذبية في العالم فال خير عليه، لتجلب له المزيد من الأصوات لينال اللقب.

وبحسب مفتون فقد نسي الناس اسمه وصاروا ينادونه جاستين ترودو، مع أنه أكد أنه لم يكن يعرف شيئا عن رئيس الوزراء الكندي حتى رأى صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعترف عبد السلام بأنه التشابه قد زاد من فرص فوزه بالبرنامج بنسبة 50%.

صورة تناقلها الناس يظهر فيها ترودو ومفتون مناصفة، يظهر فيها مفتون وهو يرتدي ملابسه التقليدية، وترودو ببدلته الأنيقة، علق عليها الآلاف، حيث نائلة عبد الزادة على فيسبوك:"توأم ترودو المفقود"، وكتبة فوزية زيريه:"أعتقد أن قصتهم مثل فيلم بوليوود، توأم فصلا عند الولادة ووجد أخاه التوأم الضائع".

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وكتب آخر:"هو بالفعل نسخة من ترودو، أحب أن أرى ترودو يفوز ببرنامج الهواة الأفغانية لهذا العام".

يذكر أن ثمانية في هذه المرحلة يتنافسون للانتقال للمرحلة الأخيرة، حيث ستعرض الحلقة الأخيرة في 21 مارس.

برع مفتون ي البرنامج بتقديم الأغاني الشعبية الرومانسية، وقد لفت أنظار المشاهدين، كذلك هو الحال مع أعضاء لجنة التحكيم.

قيس ألفت وهو موسيقار كندي من أصل أفغاني، وأحد أعضاء لجنة التحكيم وهو الذي أشار لأول مرة إلى التشابه بينهما قال:"يبدو وكأنه رئيس وزرائي، صوته جميل، لديه قدرة صوتية وموهبة، قد يصبح جاستين بيبر التالي".

ويعتمد مفتون على الغناء والعزف في حفلات الزفاف وأعياد الميلاد لإعالة زوجته وأطفاله الأربعة، إلا أنه واثق بأن شهرته ستزيد من الطلب عليه.

وقال:"عندما أعود إلى مسقط رأسي، سيتصل بي الناس حتما".

ويحلم مفتون بلقاء نسخته الكندية في يوم ما، حيث قال:" أريد أن ألتقي به، بالطبع إذا كان هو أيضا يرغب بذلك، فهو شخصية عالمية، بينما أنا رجل فقير من منطقة نائية في أفغانستان.