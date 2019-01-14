قال الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى لرويترز يوم الاثنين، إن ساحات المسجد تشهد توترا منذ الصباح، وذلك بعد رفض حراسه السماح لأحد قوات الأمن الإسرائيلي الدخول إلى قبة الصخرة مرتديا قلنسوة، وتابع مدير المسجد أن القوات الإسرائيلية تحاصر قبة الصخرة وتمنع دخول المصلين، و"تريد اعتقال بعض من بداخلها".
القوات الإسرائيلية تحاصر قبة الصخرة وتمنع دخول المصلين
وأضاف الشيخ الكسواني من على فراش داخل مركز صحي في المسجد الأقصى، بعد إصابته برضوض نتيجة التدافع الذي حدث بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية قائلا: "إن القوات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ما يجري".
وتجمع عشرات المصلين أمام باب قبة الصخرة وهم يهتفون: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى". ويريد المصلون الدخول إلى قبة الصخرة لمنع اعتقال من بالداخل، فيما تنتشر قوات إسرائيلية في محيط المكان.
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