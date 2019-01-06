لماذا أرجأت واشنطن الإعلان عن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط ؟

أعلن السفير الأمريكي ديفيد فريدمان لدى إسرائيل أن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط أو ما يعرف بصفقة القرن لن يتم الكشف عنها قبل عدة أشهر. ويبدو أن سبب التأجيل هو الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في أبريل نيسان المقبل.

ويتزامن تصريح السفير الأمريكي مع زيارة يقوم بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى إسرائيل يلتقى خلالها المسؤولين في الدولة العبرية وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشية الأحد.

وقد قام فريدمان برفقة جون بولتون والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر بزيارة إلى حائط المبكى في القدس.