عبدالله الثاني يستقبل السيسي في عمّان والملف الفلسطيني أولى القضايا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إلى العاصمة الأردنية عمّان للقاء الملك عبد الله الثاني من أجل بحث عدد من الشؤون والقضايا الإقليمية وأهمها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الزيارة "ستتناول تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، فضلا عن بحث الجهود الرامية للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة، بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".

وتأتي زيارة السيسي عقب لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بنظيره الأردني في إطار جولة بومبيو بعدة دول شرق أوسطية.

وإلى جانب الأوضاع الفلسطينية وجهود التوسط من أجل المصالحة بين حركتي فتح وحماس، يُنتظر أن يناقش السيسي مع الملك عبد الله الثاني الشأن السوري وسُبل تحقيق استقرار مستدام في ظل التطورات الأخيرة للحرب الأهلية السورية.

كذلك يُتوقع أن يبحث الطرفان الشؤون الحدودية حيث تواجه مصر جماعات مسلحة في شبه جزيرة سيناء التي يقترب قطاع منها مع الحدود الأردنية.

ويجمع مصر بالأردن علاقات تجارية قوية حيث تصل قيمة الصادرات المصرية للأردن أكثر من 600 مليون دولار سنويا كما يحظى ملف العمالة المصرية بالمملكة بأهمية خاصة من المنتظر ان تُناقش خلال لقاء السيسي بالملك.

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