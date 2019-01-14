زوج حاكمة ولاية أوريغون ينظف حمامات منتزه وطني ويرسل الفاتورة لترامب

بعد قيامه بتنظيف مجموعة من حمامات ومرافق في حديقة وطنية في الولايات المتحدة قام دان براون زوج حاكمة ولاية أوريغون كيت براون بإرسال فاتورة بقيمة 28 دولارا أمريكيا للرئيس دونالد ترامب، باعتباره مسؤولا عن تعطيل الحكومة الاتحادية الجزئي الذي تسبب بتجمع أكوام النفايات في المتنزهات العامة بسبب نقص عدد الأيدي العاملة فيها.
وعلى حسابها الرسمي على موقع تويتر قالت براون "لهذا ولأسباب عديدة أراد زوجي دان الذي زار متنزه جبل هود بعد أن تحول إلى فوضى بسبب تعطيل الحكومة الجزئي، مثله مثل العديد من المتنزهات الوطنية في جميع أنحاء البلاد، حيث قام بتنظيف الحمامات - وأرسل الفاتورة إلى الرئيس ترامب" مرفقة صورة للمرافق الخدمية قبل وبعد التنظيف وصورة للفاتورة أيضا.
موظفون بلا رواتب
وطبقا لموقع مجلة نيوزويك الأمريكية فإن تعطيل الحكومة الحالي والذي أصبح الأطول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة ترك حوالي 420 آلف عامل وموظف في دوائر حكومية بلا راتب بالإضافة إلى 320 ألف آخرين في إجازة غير مدفوعة.
وظهرت حوالي ألف صفحة على موقع GoFundMe (موّلني) في مبادرة لدعم عمال الحكومة الاتحاديين الذين كان من المفترض أن يتقاضوا أجورهم في 11 يناير- كانون الثاني الحالي.
وقالت وكالة "إس آند بي" للتقييمات المالية العالمية إن الاقتصاد الأمريكي قد خسر 3.6 مليار دولار بحلول يوم الجمعة وقد تزيد الخسارة إلى ما يقارب الضعف لتصل إلى 6 مليارات إذا امتدت فترة تعطيل الحكومة لأسبوعين آخرين، وهو ما قد يجعله أكثر كلفة من الجدار محل النزاع بالأساس.
للمزيد على يورونيوز: