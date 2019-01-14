خسائر فرنسا إزاء تاسع أسبوع من حركة احتجاجات "السترات الصفراء"

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دخلت حركة أصحاب السترات الصفراء التي شهدت احتجاجات عنيفة في فرنسا أسبوعها التاسع، ولكن الفاتورة التي خلفتها وراءها تلك الأحداث تبدو مرتفعة جدا، فنسبة النمو هذا العام يتوقع أن تتراجع، ودرجة الثقة في مجال الاعمال والاستثمار تتراجع هي أيضا بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، فيما نسبة النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو تتجه إلى بلوغ حوالي 0.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.