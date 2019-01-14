دخلت حركة أصحاب السترات الصفراء التي شهدت احتجاجات عنيفة في فرنسا أسبوعها التاسع، ولكن الفاتورة التي خلفتها وراءها تلك الأحداث تبدو مرتفعة جدا، فنسبة النمو هذا العام يتوقع أن تتراجع، ودرجة الثقة في مجال الاعمال والاستثمار تتراجع هي أيضا بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، فيما نسبة النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو تتجه إلى بلوغ حوالي 0.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
خسائر فرنسا إزاء تاسع أسبوع من حركة احتجاجات "السترات الصفراء"
فالسياحة في باريس أواخر الشهر الماضي من جانب تراجعت بنسبة 3%، وهو ما يعني خسائر تراوحت بين 50 و100 مليون يورو. من جانب آخر، بلغت خسائر الخطوط الفرنسية "كي أل أم" 15 مليون يورو، بسبب إلغاء الرحلات في آخر لحظة جراء الاحتجاجات، كذلك سجلت "فناك" و "دارتي" للأجهزة الالكترونية خسائر في المبيعات بقيمة 45 مليون يورو، بسبب اضطرارها لإغلاق متاجرها خلال الاحتجاجات.
ويقول رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب، إنه يتوقع أن يرتفع عجز فرنسا قليلا سنة 2019 ليبلغ 3.2% من الناتج المحلي الخام. إلى ذلك كلفت احتجاجات أصحاب السترات الصفراء المغازات التجارية الفرنسية خسارة، بنحو 2مليون يورو.
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