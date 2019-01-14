إيجاد علاج لسرطان القولون وتحديد أنواعه.. من خلال دراسة ملايين العينات

بقلم: Euronews • آخر تحديث: 14/01/2019 - 18:30 حجم النص Aa Aa

غالبا ما يستخدم الباحثون عينات من الأنسجة البشرية من أجل دراسة الأمراض المعقدة مثل السرطان. وكلما ارتفع عدد العينات المدروسة ازدادت فرصة فهم المرض وإيجاد علاج له. مراسل يورونيوز، دوني لوكتيه توجه إلى النمسا، وتحديدا إلى "بنك غراتس الحيوي" للتعرف على مشروع أوروبي يهدف إلى إنشاء بنية تحتية تتيح للعلماء الحصول على ملايين العينات البيولوجية البشرية. سكان البلدان المتطورة أكثر عرضةً من غيرهم للإصابة بسرطان الأمعاء الغليظة (سرطان القولون). وفي كل عام يصاب نحو مليون شخص بهذا المرض الذي يصعب تشخيصه وعلاجه. وتعمل البنوك الحيوية في أوروبا على تطوير مشروع بحثي يدعى "أدوبت" ADOPT لجمع أكبر عدد من العينات المصابة. اقرأ أيضا: الصودا منخفضة السعرات تحد من مخاطر عودة سرطان القولون

جمعية أمريكية توصي بالتبكير في فحوص سرطان القولون والمستقيم الحفظ بالتبريد لإبقاء الأنسجة حية كارين سارغسيان، مديرة البنك الحيوي في غراتس التابع للكلية الطبية في غراتس: "لدينا أكثر من 60 ألف عينة من سرطان الأمعاء الغليظة، وهذا رقم ضخم. ولدينا عدد كبير من كل ما يمكن تخيله، بدءا من الشعر إلى العضلات أو الجلد... لدينا كل شيء!".

تُحفظ بعض العينات في بنك غراتس الحيوي في ضمن درجة حرارة الغرفة، بينما يخضع بعضها الآخر إلى التجميد. سارغاسيان، قالت لنا عن طريقة الحفظ بالتجميد: "لدينا عينات حية محفوظةٌ بطريقة التجميد، يتم وضعها ضمن نيتروجينٍ سائل وتخزن في درجات حرارة منخفضة جدا. نبقي هذه الأنسجة حية لأن بعض الأغراض البحثية لا يمكن تنفيذها إلا من خلال العينات الحية".