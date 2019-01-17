توقعات ببلوغ حجم المبادلات التجارية إلى ملياري دولار بين قطر تركيا في 2018

توقعات ببلوغ حجم المبادلات التجارية الى ملياري دولار بين قطر تركيا في 2018
أفاد مسؤول تركي بأن المبادلات التجارية بين قطر وتركيا قاربت ملياري دولار في 2018، بزيادة بلغت نسبتها 54 مقارنة بعام 2017، وهو ما يشير الى الدور الذي تلعبه تركيا كحليف للقطر وتطور العلاقات بين البلدين منذ بداية الأزمة الخليجية.
وعرفت العلاقات بين تركيا وقطر سنة 2017 تطورا ملحوظا، حين بدأت تركيا بإرسال قوات عسكرية إضافة الى مساعدات الغذائية الى قطر منذ قطع عدة دول عربية بقيادة السعودية علاقتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وفرض حصار اقتصادي عليها.
وأفاد نائب وزير المالية التركي عثمان دينشباش، في تصريح له خلال معرض تجاري تركي بالدوحة، يوم الأربعاء، أن قطر تعتبر من أسرع المناطق نموا فيما يتعلق بالتجارة مع تركيا خلال 2018، متوقعا بلوغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى ملياري دولار.
وقال مسؤول تجاري تركي إن حجم التجارة بين قطر وتركيا في الأشهر العشرة الأولى من 2018، بلغ في المجمل 1.7 مليار دولار وهو ما يفوق الرقم البالغ 1.3 مليار دولار خلال 2017 كاملة.
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من جهتها تعهدت قطر العام الماضي باستثمار ما قيمته 15 مليار دولار في تركيا على شكل مشاريع واستثمارات وودائع تشمل مبادلات للعملة تصل قيمتها الى ثلاثة مليارات دولار لدعم الليرة التركية.
وقال نائب الوزير إن "جزءا من هذه الأموال قد وصل الى تركيا"، فيما لم يحدد قيمة أوحجم هذه الأموال ونوعية الاستثمارات.
وتشمل التجارة بين البلدين سعلا غذائية، ومواد بناء تركية لقطر والغاز الطبيعي المسال والألمنيوم من الدوحة لأنقرة.