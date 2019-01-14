شاهد: حجارة وغاز مسيل للدموع في اشتباكات بين الشرطة ومعلمين في اليونان

اشتبك مجموعة من المدرسين المضربين مع الشرطة في العاصمة اليونانية أثينا يوم الاثنين، في حادثة هي الثانية في أقل من أسبوع.

مظاهرات المعلمين انطلقت احتجاجا على خطط الحكومة لتغيير إجراءات التوظيف.

الاشتباكات بدأت عندما حاول المحتجون، والذين بدأوا إضرابا مدته 24 ساعة، كسر طوق الشرطة قرب مبنى البرلمان، وألقى بعض المتظاهرين الحجارة على الشرطة، التي ردت بالغاز المسيل للدموع.

وشارك في المظاهرات حوالي 3000 مدرسا، لقلقهم بخصوص الأمان الوظيفي، حيث يقولون إن المدارس تعاني من نقص الموظفين مطالبين بإنشاء وظائف دائمة إضافية، بعد أن أُوقفت التعيينات في القطاع العام، منذ بداية الأزمة الاقتصادية في العام 2009.