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إندونيسيا

شاهد: لقطات جوية جديدة تظهر تغييرا هائلا في شكل بركان أناك كراكاتو بعد ثورانه

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بقلم:  Euronews 
شاهد: لقطات جوية جديدة تظهر تغييرا هائلا في شكل بركان أناك كراكاتو بعد ثورانه
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لقطات جوية جديدة لبركان أناك كراكاتو في إندونيسيا تم تصويرها يوم الأحد 13 يناير- كانون الثاني كشفت عن التغيير الهائل الذي طرأ على البركان في شهر ديسمبر- كانون الأول من العام الماضي، حين تسبب ثورانه في حدوث تسونامي هائل في مضيق سوندا.

الجبل البركاني خسر أكثر من ثلثي ارتفاعه بعد الثوران عندما انهار من ارتفاعه الأصلي الذي كان يبلغ 338 مترا ليصبح على ارتفاع 110 أمتار فقط، وهو ما أدى لحدوث موجات مد بحرية وصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، وتحطمت على سواحل جاوة الغربية وجنوب سومطرة، مما أسفر عن مقتل 437 شخصا.

ومن المقرر أن تضاعف الحكومة الإندونيسية الميزانية المخصصة لمواجهة كوارث من هذا النوع في العام الحالي، وذلك بعد سلسلة من الكوارث الطبيعية الكبرى على الأرخبيل الذي يتواجد على حزام النشاط الزلزالي والبركاني المتكرر (خط النار) في المحيط الهادئ.

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