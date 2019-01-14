شاهد: بحث مستمر عن طفل إسباني وقع في بئر

واصل أكثر من 100 عنصر من فرق الإطفاء الإسباني البحث لأكثر من 24 ساعة جنوبي إسبانيا، عن طفل يبلغ من العمر عامين، إثر وقوعه في حفرة سحيقة وضيقة. ولم يستطع أي عنصر إنقاذ النزول داخل الحفرة التي لم يزد قطرها عن 25 سنتمترا، والتي يعتقد أن عمقها يزيد عن 100 متر.

وكان الطفل ابتعد عن والديه صباح الأحد عندما كان يلعب في منطقة جبلية قرب مدينة طوطالان شمالي مالغا. وكانت الحفرة جرى الحفر فيها قبل شهر في إطار أشغال بحث عن المياء، ولكن لم تتم إعادة طمرها إثر انتهاء الأشغال، بحسب وسائل الاعلام المحلية.

وقد أنزل عناص الاطفاء آلة تصوير مثبتة في رجل آلي وسط الحفرة، حيث تم العثور على كيس من الحلوى كان بحوزة الطفل، على عمق 75 مترا، حيث قال فريق الانقاذ إن تجهيزاته تعطلت بعيد ذلك العمق.

من جانبه قال متحدث من الحرس المدني إن الجهود منصبة حاليا على استعمال تجهيزات أكثر تعقيدا، بهدف تويع قطر الحفرة، وحفر نفق منفصل من أجل الوصول إلى الطفل.

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