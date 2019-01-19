استعمال آلات ضخمة لإنقاذ طفل وقع في بئر سحيقة في إسبانيا

حجم النص Aa Aa

ما يزال مهندسون ينسقون عمليات البحث والإنقاذ في إسبانيا، بهدف الوصول إلى طفل يبلغ من العمر عامين، حوصر داخل حفرة سحيقة من الأرض. ويقول العاملون على الإنقاذ إن طبيعة التربة تعقد عمل الفريق وتبطئ من نسقه.

ويعكف المهندسون على حفر قاعدة لمنصة، بهدف حفر حفرة أعمق من تلك التي وقع فيها الطفل، وقد جلبت المعدات الثقيلة لحفر نفق عمودي، مواز مع الحفرة السحيقة، وذلك بهدف الوصول إلى الطفل جوليان روزيلو، الذي حوصر في البئر لخمسة أيام.