نتنياهو لإيران: انسحاب من سوريا أو مزيد من الضربات وأقماركم الصناعية ليست بريئة

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً على إيران على خلفية إطلاقها قمراً صناعياً، متهماً طهران بالكذب حول كونها خطوة بريئة، وقال إنها في الواقع "المرحلة الأولى من صاروخ عابر للقارات" تطوره إيران في انتهاك للاتفاقيات الدولية، حسب زعمه.

وكانت إيران قد أعلنت أنها تعتزم إطلاق قمرين صناعيين، أحدهما أطلق الثلاثاء وفشل الصاروخ الذي يحمله بالوصول إلى المدار.

وهدد نتنياهو ايضاً إيران فيما يتعلق بوجودها في سوريا قائلاً: "سنواصل سياستنا العدوانية في سوريا كما وعدنا، ونقوم بذلك دون خوف ولا هوادة "، وأضاف أن على إيران الخروج من سوريا رغم قولها إنها هناك بصفة استشارية.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال حفل تنصيب رئيس الأركان الجديد في الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافى.

وقد عمل كوفافى سابقاً كقائد للمخابرات العسكرية ورئيس القيادة الشمالية، كما قاد فرقة غزة أثناء انسحاب إسرائيل عام 2005 من قطاع غزة.

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