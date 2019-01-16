صالحي: إيران قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في ظرف 4 أيام

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية يوم الثلاثاء إن ايران قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 في المئة في غضون أربعة أيام، في حديث يبدو أنه يهدف إلى إظهار أن طهران قد توسع بسرعة برنامجها لتخصيب اليورانيوم اذا انهار اتفاقها النووي مع القوى العالمية.

وقال علي صالحي، لوكالة فارس للأنباء شبه الرسمية: "إذا أردنا الخروج من الصفقة النووية وبدء الإنتاج، في غضون أربعة أيام يمكننا بدء التخصيب بنسبة 20 في المائة "، ثم أضاف: "لكن لدينا بالفعل مخزونات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة ولدينا القدرة".

ولم يفسر صالحي أكثر تعليقاته حول المخزون.

يأتي هذا بعد تصريح سابق لنفس المسؤول الإيراني في نوفمبر الماضي خلال مقابلة مع رويترز قال فيه إن بلاده قد تستأنف تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء بنسبة 20 في المئة - وهو أعلى من المستوى المطلوب لتزويد محطات الطاقة المدنية بالوقود - إذا لم تثمر التبادلات التجارية مع طهران على أساس اتفاق 2015.

وقامت إيران بعد إبرام الاتفاق النووي بتخفيض احتياطي اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، وتم شحن بعضه إلى الخارج وتحويل بعضه إلى وقود لمفاعل أبحاث. الاتفاق نص على التزام إيران بنسبة تخصيب لا تتجاوز 3,67 بالمئة ، أي أقل بكثير من نسبة 20 بالمئة قبل الصفقة، وأقل بكثير من نسبة 90 بالمئة المطلوبة لصنع سلاح نووي.

كما شملت الشروط ضمان عدم إمكانية تحويل الوقود إلى سادس فلوريد اليورانيوم، وهو المادة الخام الخاصة بأجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم.

وانسحبت الولايات المتحدة من الصفقة في مايو الماضي وأعادت فرض العقوبات، بعد مهاجمة الرئيس دونالد ترامب هذا الاتفاق.

وترفض طهران إعادة التفاوض، وترى أن الاتفاق قد ينهار ما لم تف الأطراف الأوروبية الموقعة بوعودها وتحافظ على عوائده الاقتصادية بالنسبة لإيران في وجه الضغوط الأمريكية.

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