إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز لمصر

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اليوم الاثنين إن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز إلى مصر "خلال أشهر قليلة".

ولم يحدد شتاينتز مستوى مستهدفا للصادرات الأولية، لكنه أبلغ رويترز أن الشحنات ستتضاعف بعد دخول حقل لوثيان الضخم في شرق المتوسط حيز التشغيل الكامل في نوفمبر تشرين الثاني.

وبجانب لوثيان، من المتوقع أن يدخل حقلان أصغر حجما حيز التشغيل في السنوات القليلة المقبلة. وقال وزير الطاقة إن من المتوقع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى سبعة مليارات متر مكعب سنويا على مدى عشر سنوات.

جاءت تصريحات شتاينتز على هامش منتدى إقليمي للغاز في القاهرة، حيث قال إن إسرائيل ومصر ناقشتا كيفية تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي، بما في ذلك الصادرات.

وتأمل مصر بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي على قناة السويس وربطها بين آسيا وأفريقيا وبنيتها التحتية المطورة بشكل جيد، لتصبح مركزا رئيسيا للتجارة والتوزيع في المنطقة وخارجها.

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وفي سبتمبر أيلول، اشترت شركات إسرائيلية ومصرية حصة نسبتها 39 بالمئة في خط أنابيب شرق المتوسط، لتمهد الطريق أمام بدء تطبيق اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار هذا العام.

وقال الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين للغاز إنهم سيوردون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة دولفينوس المصرية الخاصة على مدى عشر سنوات في إطار الصفقة.

وأضافوا أن سيتم توريد الكمية من الحقلين مناصفة، وسيتم تقسيم الإيرادات بالتساوي.

وأثارت الصفقة جدلا في مصر، التي كانت تصدر الغاز لإسرائيل حتى سنوات قليلة مضت.

وسرعان ما زادت مصر إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، وتأمل بأن تصبح مركزا للتصدير إلى أوروبا بعد سلسلة من الاكتشافات الكبرى في السنوات الأخيرة، ومن بينها حقل ظُهر أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط.