شاهد: مدرسة في السويد تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة طلابها

بدأت مدرسة في مدينة سكيليفتيا في السويد باستخدام تجريبي لكاميرات خاصة مثبتة في مداخل غرف الدراسة تقوم بالتعرف على وجوه الطلاب أثناء دخولهم.

تعتمد تقنية التعرف على الوجوه بشكل أساسي على برمجيات ذكاء اصطناعي تقوم بتحليل معالم الوجه الرئيسية والملامح وتحويلها إلى بيانات رقمية يمكن حفظها في قاعدة بيانات ومقارنتها أو الرجوع إليها في المستقبل.

وبالرغم من أن تقنية التعرف على الوجوه ليست جديدة ولكنها تشهد في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا، نظرا لتوفر المعدات الحاسوبية القادرة على تشغيلها من جهة، وتطور برمجيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته من جهة أخرى.

ويبدو أن التقنية التي يتم تجريبها في المدرسة الخريف قد أتت ثمارها ووفرت الكثير من الوقت والجهد على مسؤولي المدرسة الذين قرروا اعتمادها بشكل دائم لتحل مكان مراقب الدوام، المسؤول عن سجل التواجد اليومي للطلاب.

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