لم يتخل عمال إنقاذ في توتولان بجنوب إسبانيا عن أملهم بإنقاذ طفل عمره عامين بعد ثلاثة أيام من اختفائه في بئر عميقة وضيقة.
إسبانيا: فرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثا عن طفل عمره سنتان اختفى في بئر قبل 3 أيام
وقاموا بحفر نفق أفقي في الموقع للوصول إلى قاع البئر، الذي يبلغ عمقه نحو 100 متر وتعرقل الصخور الصلبة فيه وصول الآليات إلى عمق يتجاوز 80 متراً.
وتم استدعاء فريق متخصص بالألغام للمساعدة في إنهاء حفر النفق، كونها عملية دقيقة قد تتسبب بانهيار البئر.
وقد تم حفر هذه البئر الشهر الماضي خلال أعمال تنقيب عن المياه وتم تركها بدون علامات.
واختفى الصبي يوم الأحد أثناء وجوده مع عائلته في الريف في منطقة جبلية شمال شرق عاصمة الإقليم.
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