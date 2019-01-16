إنتشار قوات التحالف السعودي شمال الحديدة وتوجه أممي لنشر مراقبين دوليين في المدينة

فيما يستعد مجلس الأمن اليوم للتصويت على مشروع قرار يقضي بنشر مراقبين دوليين في مدينة الحديدة اليمنية لمدة 6 أشهر، انتشرت قوات التحالف بقيادة السعودية شمال مدينة الحديدة الساحلية والتي تضم ميناء يمثل شريان الحياة بالنسبة لملايين اليمنيين.

وتأتي هذه الخطوة وسط خلافات بين الأطراف المتقاتلة في البلاد حول كيفية التعامل مع عملية وقف إطلاق النار والتي تمت برعاية الأمم المتحدة في محادثات السويد بتاريخ 13 ديسمبر بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إضافة إلى تنفيذ انسحاب طرفي النزاع.

وأبلغ مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مجلس الأمن الأسبوع الماضي أن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين "التزموا إلى حد كبير" بوقف إطلاق النار الذي يشمل فقط المناطق المحيطة بمدينة الاستراتيجية.

وقال غريفيث إن التقدم في سحب القوات المتنافسة ووصول المساعدات الإنسانية وغيرها من القضايا المتفق عليها في ستوكهولم كان بطيئا بسبب "عدم الثقة" في كلا الجانبين.

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ورفضت الأطراف المتحاربة في اليمن التحدث وجهاً لوجه خلال اجتماع لمناقشة إعادة نشر القوات في ميناء الحديدة الرئيسي، الذي سيشرف عليه فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة يوم الإثنين 14 يناير/كانون الثاني .

هذا وكان الحوثيون قد شنوا هجوما بواسطة طائرة مسيرة استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج والتي تبعد نحو 60 كيلومترا شمال عدن. وأسفر الهجوم عن مصرع 7 أشخاص من بينهم محمد صالح طماح رئيس الاستخبارات العسكرية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وبدأ الصراع في اليمن مع الإستيلاء على صنعاء عام 2014 من قبل الحوثيين المدعومين من إيران في مواجهة القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومين من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والمغرب.

وقد أدت الغارات الجوية بقيادة التحالف السعودي إلى ضرب المدارس والمستشفيات وحفلات الزفاف ما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين اليمنيين، بالمقابل أطلق الحوثيون صواريخ بعيدة المدى على السعودية واستهدفت سفنا في البحر الأحمر.

وتعد اليمن اليوم البلد الأفقر في العالم العربي، وتعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يرزخ الشعب تحت وطأة الجوع والمرض والأوبئة وسوء التغذية ما جعل الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة.