شاهد: انفجار عنيف يهز مصفاة نفط في عدن باليمن

حاول قوات الدفاع اليمني إخماد النيران التي اندلعت الجمعة في مصفاة نفط بمدينة عدن في اليمن إثر انفجار استهدفها ولا تزال أسبابه مجهولة حتى الآن بحسب ما ذكرته الشركة المسيرة للمصفاة. ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا بحسب بعض التقارير.

وتقع عدن تحت سلطة حكومة هادي المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف السعودي.

وفي سياق منفصل أفادت قناة سعودية رسمية أن التحالف السعودي قد دمر مركز تحكم يستعمله الحوثيون لتسيير الطائرات التي من دون طيار دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

هجوم لحج

هجوم التحالف السعودي يأتي بعد يوم من استهداف الحوثيين عرضا عسكريا في محافظة لحج ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة نائب رئيس الأركان في قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي. ورغم تعهد الحوثيين في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بوقف هجمات الطائرات المسيرة والهجمات الصاروخية على السعودية والإمارات والقوات اليمنية الحليفة.

عودة التوتر

لكن عاد التوتر من جديد بسبب الخلاف على كيفية تطبيق اتفاق سلام بشأن مدينة الحديدة الساحلية شريان الحياة الرئيسي في اليمن. فقد اتفق الحوثيون وحكومة هادي في السويد الشهر الماضي على وقف إطلاق النار في المدينة المطلة على البحر الأحمر على سحب القوات العسكرية بعد أشهر من الجهود الدبلوماسية والضغوط الدولية.