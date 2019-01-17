قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن رئيس بعثتها المكلف بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية باليمن في مأمن بعد أنباء عن واقعة إطلاق نار.
نجاة رئيس بعثة الأمم المتحدة باليمن بعد استهداف موكبه
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وقال مصدر يمني في التحالف الذي تقوده السعودية لرويترز إن قافلة رئيس الفريق باتريك كمارت تعرضت لإطلاق نار أثناء زيارة منطقة خاضعة لسيطرة التحالف واتهم حركة الحوثي المتحالفة مع إيران بإطلاق النار.
وقال مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة على تويتر "باتريك كمارت وفريقه في أمان بالحديدة بعد أنباء عن واقعة إطلاق نار. مزيد من المعلومات ستأتي لاحقا".
ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمتحدث من الحوثيين للتعليق.
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