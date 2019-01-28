الأمم المتحدة تدعو الأطراف المتحاربة في اليمن للإسراع في سحب قواتها من ميناء الحديدة

حث مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، جماعة الحوثي الموالية لإيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية على الإسراع في تنفيذ سحب القوات من ميناء الحديدة والتي تعد نقطة الدخول الرئيسية لمعظم الواردات التجارية والمساعدات إلى اليمن وشريان حياة لملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعا.

وسلم غريفيث في تغريدة على تويتر بوجود تأخير في الجداول الزمنية فيما تقف البلاد على شفا المجاعة، مشيرا إلى أن "الجداول الزمنية المبدئية كانت طموحة نوعا ما نتعامل مع وضع معقد على الأرض"، مؤكدا أنه "أكثر من أي وقت مضى هناك إرادة سياسية تبديها كل الأطراف من أجل وضع نهاية لهذا الصراع... ما نحتاج أن نراه الآن هو تنفيذ شروط الاتفاق بالكامل وبسرعة".

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ولفت غريفيث اليوم الإثنين 28 يناير/كانون الثاني إلى أن انسحاب القوات من الحديدة سيمثل نقطة تحول، مبديا تفاؤله للمرحلة القادمة بالرغم من التصريحات الصادرة من الجانبين والتي تميل إلى التصعيد.

وكانت الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ديسمبر/ كانون الأول بين الطرفين المتحاربين أول انفراجة كبيرة في الصراع الدائر منذ نحو خمس سنوات والذي أودى بحياة عشرات الآلاف، لكن لم يتحقق تقدم يذكر في إجراءات بناء الثقة مما يهدد بانهيار جهود السلام.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة، وتحتشد قوات التحالف الذي تقوده السعودية على مشارف الحديدة، ويختلف الطرفان المتحاربان حول من يجب أن يسيطر على المدينة والميناء بعد انسحاب القوات.

وتم احترام الهدنة في الحديدة إلى حد كبير منذ دخولها حيز التنفيذ قبل شهر لكن المناوشات مستمرة، ولم تنسحب القوات بعد متجاوزة موعد السابع من يناير /كانون الثاني، وقال سكان وموظفو إغاثة في حديث إلى "رويترز" إنه تم تعزيز الحواجز والخنادق والحواجز على الطرق.

ويعتري الجمود الصراع اليمني منذ سنوات مع عجز التحالف بقيادة السعودية الذي يضم دولا عربية وحلفاء يمنيين عن هزيمة حركة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المراكز الحضرية.

ومنذ العام الماضي حاول التحالف مرتين السيطرة على ميناء الحديدة لإجبار الحوثيين على التفاوض لكنه تراجع عن شن هجوم كامل وسط مخاوف من أن يؤدي تعطيل خطوط الإمداد إلى مجاعة.

وتجتمع في لندن يوم الإثنين 14 منظمة خيرية للمطالبة بتحرك عاجل لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.