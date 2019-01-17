شاهد: معرض لصناعة الأزياء الصديقة للبيئة في برلين

أطلق التجمع العالمي للأزياء والاستدامة والابتكار Neonyt في العاصمة الألمانية برلين معرضا تجاريا ضم مجموعة من رواد صناعة الأزياء المستدامة، والتي تعتمد صناعتها على تدوير النفايات البلاستيكية أو جلودا وأقمشة مصنعة من مخلفات نباتية متنوعة.
يقول القائمون على المعرض "نتطلع لتغيير الموضة سوية. من خلال التعاون والابتكار والاستدامة والتكنولوجيا، ولهذا السبب قمنا بإنشاء منصة العمل والاتصال الجديدة Neonyt، التجمع العالمي للأزياء والاستدامة والابتكار."
ومن المعروضات حذاء رياضي أُطلق عليه اسم "حذاء رياضة نفايات المحيط"،وهو مصنوع من نفايات بلاستيكية تم استخراجها من المحيط وأعيد تدويرها لتكون قطعة واحدة خُيّطت مباشرة مع النعل بدون استعمال أي غراء، ويقول مصمم الحذاء "أثناء الإنتاج يتم استخدام موارد أقل، وبهذا يتم إنتاج كمية أقل من النفايات".
وخلال سعيهم لابتكار طرق تصنيع مستدامة وصديقة للبيئة يحاول مصممو الأزياء إيجاد حلول لتطويع الموارد المتوفرة وتشكيلها بدون التضحية بالقيم الجمالية للمنتج أو جودته، ويسعون دائما لإضفاء لمسة من الأناقة والحداثة على أزيائهم المختلفة.
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